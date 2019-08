Jornada laboral: empresarios y dirigentes sindicales se unen en críticas por cómo se ha debatido el tema

El debate sobre la jornada laboral no ha llegado a puntos de unión en la esfera política, teniendo al Gobierno defendiendo su proyecto de 41 horas con flexibilidad y a la oposición en torno a la iniciativa de las 40 horas de la diputada Camila Vallejo. Sin embargo, los sectores empresariales y del trabajo sí están logrando algún consenso, al menos, en criticar en cómo se ha llevado a adelante la discusión.

Tras una reunión que sostuvieron la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), dirigentes de las pymes y sindicales, representantes de estos sectores incluso hablaron de que los planteamientos realizados tiene un "pecado original".

Así lo expresó el ex dirigente de la CUT y hoy presidente de la Central de Trabajadores de Chile (CTCh), Arturo Martínez, quien sostuvo que "aquí no se trata de gustar 40 ó 41, pero tenemos esos dos proyectos y tanto el del Gobierno como el otro tienen un pecado original: nacieron no del mundo del trabajo, no de los actores que se vinculan con el mundo del trabajo y nosotros creemos que cualquier propuesta de rebaja de jornada tiene que ser discutida y analizada desde el mundo del trabajo".

Dichos con los que coincidió el líder de la CPC, Alfonso Swett, quien afirmó que los proyectos que se discuten tienen el problema de "no haber considerado ni a los trabajadores ni a las empresas, ni a pymes" y añadió que "todavía estamos a tiempo y vamos a construir una propuesta respecto a esto, en forma responsable. Se acabaron los tiempos de empresarios contra trabajadores o de pequeños contra grandes".

Más temprano en radio Infinita, el propio Swett estuvo con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa planteando puntos similares en torno a criticar el cómo se ha generado el debate en torno a la jornada laboral.

Figueroa sostuvo en la instancia que “los debates del mundo del trabajo no se puede tomar como ofertones”. También hizo hincapié en que "hay una serie de mitos instalados de cómo son los actores del mundo de la empresa, del mundo sindical: que son rígidos, que obstaculizan, desconociendo lo que son procesos de negociación donde este tema se ha abordado”.

En tanto, el presidente de la CPC, volvió a criticar el foco comunicacional que ha tenido el tono de la discusión y expresó que “lo que hoy día tenemos es un conflicto mucho mayor en político y no tanto en la relación empresa y trabajador" y reiteró que "lo que genera solución a los problemas de la gente es que dialoguemos en profundidad con los estudios y análisis adecuado”.