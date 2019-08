"Llevar la política a esta bajeza es muy irresponsable": PS hierve por dichos de Cecilia Pérez y evalúa acciones legales contra Presidencia

El escenario está listo para una batalla campal. Luego de los dichos de ayer de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, donde llamó al Partido Socialista a sincerar su relación con el narcotráfico antes de presentar una acusación constitucional contra Marcela Cubillos, el clima político entre oposición y La Moneda no tiene por donde llegar a la tregua.

La acusación de la ministra Pérez caló hondo en el PS, que a estas horas tilda al Gobierno de "irresponsable" y evalúa posibles acciones legales contra la Presidencia de la República.

El senador Carlos Montes señaló esta mañana a Radio Cooperativa que "si ella (Cecilia Pérez) tiene algún antecedente, que lo entregue, que lo lleve al Ministerio Público. Pero lo que está haciendo es sumarse a algo que toda la sociedad teme: que el narcotráfico penetre las instituciones, haciéndose eco de eso con el único objetivo de debilitar a los diputados y al partido que están estudiando ejercer una acusación dado que la ministra de Educación ha estado actuando mal".

Montes afirmó que las situaciones irregulares luego de los comicios internos del partido en San Ramón, hecho que dio origen a esta especulación, está en manos de Fiscalía y una investigación interna del PS.

El parlamentario agregó que "una de las hipótesis" que se hablan, es que habría sido decisión del propio Ejecutivo el instalar esta acusación a partir de la vitrina de la vocería de Pérez. "Mucha gente piensa lo mismo (…) esperamos que el Gobierno se retracte y que aclare: Si lo que piensa la señora Pérez es lo mismo que piensa el Presidente de la República, que lo diga. Y que lo diga porque eso nos va a permitir saber realmente las condiciones en que nos estamos moviendo", aseguró Montes.

"Recurrir a este tipo de argumentos infundados, llevar la política a esta bajeza, es muy irresponsable", aseguró Montes al mismo medio, agregando que "me parece realmente que eso no es democrático, no es propio de un Gobierno democrático. Es propio de otro tipo de regímenes".

Respecto de sus decisiones a futuro, el parlamentario indicó que el partido le encargó a un senador que hiciera saber su profundo descontento con la Presidencia. A su vez, aclaró, posibles acciones legales contra La Moneda ya se están evaluando. "Ya tienen (el partido) una primera opinión de los abogados, saben que ese tipo de juicios son largos, pero lo están estudiando. Nosotros como senadores vamos a buscar una manera de enfrentar los distintos temas", enfatizó.