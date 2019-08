Amenazas y amedrentamientos: las "prácticas mafiosas" por las que exigen salida del presidente de Codelco

Los senadores Guido Girardi (PPD) y Pedro Araya (IND), de Antofagasta, pidieron al Presidente Sebastián Piñera remover del cargo al gerente de la División Ventanas de Codelco. La razón por la que quieren fuera a Jorge Sanhueza son “prácticas mafiosas”.

Acusan a Sanhueza de intentar ocultar filtraciones de gases fugitivos, el 26 de julio; obstruir las fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) el 29 de julio; y amenazar y perseguir a la ingeniera en prevención de riesgo, Karina Espinoza. La profesional fue quien hizo la denuncia y aplicó los protocolos correspondientes.

Acusaciones de "prácticas mafiosas"

Sin embargo, a juicio de los parlamentarios, lo más grave es la persecución y amenazas contra Karina Espinoza, quien entregó su testimonio sobre el episodio de contaminación ocurrido el 26 de julio recién pasado.

“Trabajo para Mecsa Ingeniería Ltda. y me enviaron a Codelco para a hacer trabajos de estandarización", dijo Espinoza. Su labor se enmarcaba al interior de la planta de ácidos. El viernes 26 de julio, a las 16 horas, se produjo una fuga desde uno de los reactores del tal magnitud que creí que se trataba de un incendio, active los protocolos, evacué a los 24 trabajadores y di aviso al jefe de turno, Juan Rodríguez. Él me aclaro que era una filtración de Trióxido de Azufre (TO3) y me dice que las máscaras que tenemos no nos sirven para esa emisión. Mi administrador de contrato, José Luis Figueroa, resuelve enviarnos a los domicilios”, recordó Karina Espinoza.

La denunciante complementó que “al regresar el lunes 29 la fuga seguía de la misma magnitud". "La gobernación activó la alerta ambiental pues había un pick de 1.4 mg. Ese día un grupo de fiscalizadores de la SMA llegaron hasta la planta y los llevaron a los convertidores Teniente y Smith y a recolectores de gases, siendo que fuga era de uno de los reactores en la planta de ácidos”.

“La fuga continuó y nos querían hacer laborar igual", narró la especialista. Ahí actuó y "yo con vehemencia les dije que no iba a permitir que nadie trabajara en esa área contaminada. Recién el 31 de julio ingresaron unos trabajadores a hacer las reparaciones. No lo hicieron antes para ‘no detener el proceso’”, precisó Espinoza.

Amedrentamiento desde Codelco

Desde entonces, Karina sostiene que ha recibido advertencias desde la dirección. Particularmente de José Luis Figueroa, del gerente de prevención Roberto Maldonado y del gerente general José Sanhueza. Además de "amenazas de querella porque dicen que yo grabé el video que salió en la prensa y yo no fui". También acusa que han presionado a su empresa (Mecsa) para ser removidao reubicada. La justificación es "porque me consideran muy ‘vehemente’ para hacer mi trabajo. Hasta la fecha no he podido volver a Codelco porque estoy bloqueada”.

Otra exigencia a Codelco: RCA

Además revelaron “un mayoritario acuerdo transversal de los senadores” de exigir que Codelco se someta al EIA. La empresa hasta ahora se ha negado por ser anteriores al año 94 cuando se promulgó la Ley de Bases de Medio Ambiente.

“No vamos a aceptar que una empresa irresponsable que enferma y mata gente y que es la principal contaminante de la zona no tenga Calificación de Impacto ambiental, acordamos que si no acatan la exigencia estableceremos restricciones a través de la Ley de Presupuesto”, afirmó Girardi.

Los legisladores también anunciaron que la primera semana de septiembre citarán a la Comisión de Medio Ambiente al actual presidente de Codelco, Octavio Araneda. También citarán al director ejecutivo Nelson Pizarro y al anterior presidente, Óscar Landerretche. Esto “por la responsabilidades que les cabe en haber hecho lobby para que no hubieran planes de descontaminación y normas de dióxido de azufre (SO2) pese a exponer a la población a niveles de contaminación gravísimos e inaceptables”, dijo Girardi.