Chadwick respalda dichos del Presidente sobre denuncia a Bernardino Piñera: "es la visión del Gobierno"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, respaldó los dichos de su primo y Presidente, Sebastián Piñera, quien cuestionó la "verosimilitud" de la denuncia por abusos sexuales en contra del tío de ambos y arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera Carvallo, por el tiempo (más de 50 años) que había pasado entre los hechos y la acusación.

Previo a ingresar a la comisión de Constitución del Senado, la autoridad afirmó que "ayer el Presidente de la República se refirió a este tema y nosotros como gobierno no tenemos nada que agregar a los dichos del Presidente, por lo tanto el Presidente ha establecido la visión del gobierno".

Respecto a una eventual contradicción entre los dichos de Piñera y la Ley de Imprescriptibilidad de delitos sexuales (promulgada el 11 de julio), el ministro explicó que "la Ley de Imprescriptibilidad es muy importante y fue impulsada por el Presidente Piñera para que todos los hechos sean investigado, cualquiera sea el tiempo y se apliquen si corresponden las sanciones".

"No cambia en nada el principio de la Ley de Inprescriptibilidad, impulsada por este gobierno y por el propio Presidente Piñera, porque nada dice relación con la investigación de los hechos y la aplicación de la ley. El Presidente ha sido claro el día de ayer, no vemos ninguna contradicción, ha sido claro el Presidente y no tenemos nada más que agregar", añadió Chadwick.

Por último, cuando se le consultó al ministro si a él también le costaba creer la denuncia en contra de Piñera Carvallo por el tiempo que ha pasado entre los hechos y la acusación, Chadwick manifestó que "lo que ha dicho el Presidente me interpreta plenamente".