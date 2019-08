Tras el caso de Joaquín Bustos: INDH fiscalizará cumplimiento de estándares en protocolos de donación de órganos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) requirió al Ministerio de Salud, los protocolos existentes sobre donación de órganos en Chile, para determinar si éstos cumplen con los estándares internacionales sobre el derecho a la salud.

Luego del caso ocurrido en Temuco, donde el joven kinesiólogo de 27 años Joaquín Bustos no pudo donar sus órganos por problemas de descoordinación y/o falta de organización del traslado, a pesar de haber manifestado querer ser donante, el diputado Andrés Celis ofició al INDH solicitando que se pronunciara, pues a juicio del parlamentario, habría existió una grave vulneración a los derechos esenciales de quienes siendo compatibles con dichos órganos, no pudieron recepcionarlos.

En su respuesta, el instituto efectúa requerimientos concretos a la cartera de salud, y detalla cuatro déficits principales detectados en el campo del derecho a la salud, entre ellos; la débil definición existente de dicho derecho a nivel constitucional, la omisión de determinantes sociales en la política pública de salud, desigualdad e inequidades, falta de atención y de capacidad resolutiva de los servicios públicos y déficit en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

“Es evidente que las descoordinaciones de ese día burlaron cualquier procedimiento existente, pero ahora importa que dichos protocolos o procedimientos se ajusten y respeten los derechos esenciales de nuestros ciudadanos”, explicó el diputado Andrés Celis.

De la misma manera el parlamentario señaló que “resulta contrario a la fe pública lo ocurrido, tenemos un déficit de donantes, existen campañas millonarias para fomentarlo y cuestiones como éstas, generan desconfianza legítima en los chilenos que no podemos permitir. No podemos olvidar que no se cumplió la intención de una persona sana que quiso salvar vidas”.