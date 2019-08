Aceleración económica 3: las medidas ligadas al emprendimiento que buscan levantar la economía

El Gobierno dio a conocer este lunes nuevos anuncios que están en el marco de su agenda de aceleración económica y los nuevos recursos involucrados llegan a los 571 millones de dólares.

Medidas incluyen a los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Salud, Desarrollo Social y también en Economía, donde los tres ejes quese llevarán adelante son el combate a la burocracia y simplificación de trámites y permisos para apoyar el emprendimiento y la inversión, derribar barreras para generar más competencia en los mercados, además de mayores incentivos a la innovación.

Al respecto, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señaló que “a nosotros, como Gobierno, nos asiste el convencimiento que, para impulsar la economía, es necesario precisamente abrir más espacios al emprendimiento. Hay una ola emprendedora que está bullendo, pero que requiere que abramos espacios para que realmente se transforme en un aumento de la inversión y de la productividad”.

Las medidas para esta cartera incluyen 26 medidas, de las cuales once están en trámite en el Congreso y que serán priorizadas. “Otras serán indicaciones a proyectos existentes y otras serán nuevos proyectos de ley. Hay, además, 15 medidas de tipo reglamentario o de gestión y que, por lo tanto, no requieren de proyectos de ley ni indicaciones”, sostuvo el secretario de Estado.

Los ejes de Economía

Combate a la burocracia y simplificación de trámites y permisos para apoyar el emprendimiento y la inversión es el primer eje de las medidas en este ministerio, donde se incluye la simplificación de trámites para la creación de empresas, su operación diaria y su desarrollo.

Un ejemplo es la firma electrónica avanzada, en tramitación en el Congreso, que permitirá autorizar firmas de contratos y documentos, como la compra venta de un auto u otros contratos, sin la necesidad de un notario. Otro ejemplo es la creación de “Tu empresa en 1 Día 2.0”, que incluirá una mayor facilitación de trámites y eliminará burocracia.

“El objetivo es facilitar la vida a los emprendedores, eliminando burocracia innecesaria, reduciendo plazos de permisos para proyectos de inversión y usando tecnología para permitir una economía ágil, competitiva y productiva”, aseguró Fontaine.

Derribar barreras para introducir más competencias en los mercados es el segundo eje y contempla la eliminación de barreras de entrada y de prácticas no competitivas para permitir el acceso de nuevos actores a los distintos mercados y aumentar la competencia.

Así, una medida que tendrá un beneficio directo para los chilenos es la venta de medicamentos que no requieren receta médica, en repisas o góndolas de establecimientos comerciales , de manera que el público pueda acceder directamente a ellos y en más puntos de venta en distintas comunas, lo que en todo caso no fue incluido expresamente como el paquete de acciones comunicado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sino que es parte de la agenda de este ministerio en particular. A lo anterior, se suma la iniciativa de portabilidad financiera y la apertura del cabotaje marítimo de carga.

El tercer eje, estímulo a la innovación, apunta a implementar mayores incentivos de manera que los emprendedores puedan crear nuevas ideas de cómo producir más y mejor, y cómo satisfacer de mejor forma las necesidades de la población.

Para ello se destinarán más recursos para un reimpulso de “Start-Up Chile” y así atraer y potenciar talentos de clase mundial y poner a Chile como uno de los países líderes pro emprendimiento en el mundo.

Este eje involucra también repotenciar los distintos instrumentos de Corfo a través de un aumento de garantías a créditos Pyme para inversión y modernización tecnológica, con especial énfasis en un programa de digitalización de pequeñas y medianas empresas.