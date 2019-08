El valor incalculable de la empatía

Presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech)



Parte importante en las relaciones humanas es la capacidad de reflejarse en los demás y poder ponerse en el lugar del otro. Empatizar con otra persona es un ejercicio muy interesante si queremos llegar más allá y saber un poco más de los demás.

En el mundo laboral la empatía puede ayudar a resolver una multiplicidad de situaciones. No son poco comunes las dificultades que se pueden generar por no contar con la empatía suficiente para saber qué sucede con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo. Si no somos empáticos con nuestros cercanos, difícilmente podremos entenderlos y saber qué sucede con ellos y de qué manera ayudar a resolver sus dificultades.

Si empatizamos con nuestras realidades, la sociedad en sí misma podría tener un giro drástico respecto a su forma de relacionarse. La empatía puede ser una cualidad de incalculable valor que sirve como motor para mover cualquier engranaje.

Llevemos este tema al emprendimiento. En mi recorrido como emprendedora he tenido la suerte de conocer personas maravillosas, con proyectos de alto impacto en diferentes áreas. Una cualidad recurrente en los emprendedores es tener un alto nivel de empatía. ¿Es al azar? No lo creo. Para encontrar la solución a un problema, el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro es constante. Tratamos de identificar una problemática y en base a eso comenzamos a crear para tratar de solucionar una dolencia.

Llevemos ese nivel de comprensión a todas las tareas de nuestro día a día. Podremos ver cómo el mundo muestra nuevos caminos, variables y oportunidades. Todos podemos influir en la vida del de al lado, si conocemos su realidad.

No desperdiciemos estas herramientas humanas que nos pueden llevar a crear y conocernos. Practiquemos la empatía como motor de creación, como una metodología, abramos nuestra mente a la colectividad. La empatía es clave, como una llave lista para ser utilizada.