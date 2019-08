Ola de calor: ¿Se terminarán las estaciones intermedias?

¿Terminó el invierno? La Dirección Meteorológica de Chile proyectó para esta semana una ola de calor que afectará a siete regiones del país. Las temperaturas podrían elevarse hasta los 37°C en el norte. Este fenómeno climático comenzó el domingo, y según señalan se prolongará hasta el miércoles. ¿Las zonas más afectadas? La depresión intermedia, valles y precordillera de las regiones de Tarapacá y O'Higgins.

La temperatura más alta se registrará en Pica, región de Tarapacá con 37º C. Si bien, estas temperaturas no corresponden a lo que se espera del invierno, no hay que alarmarse.

Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, explicó a Publimetro que "no se puede afirmar que van a desaparecer las estaciones intermedias, porque no es tan simple". "Lo que se puede observar es un desfase de las estaciones, donde el otoño y la primavera están siendo más cortos y el verano más largo", añadió.

Primavera más temprano

Sin embargo, el especialista es enfático en explicar que "las estaciones van a seguir existiendo igual, pero algunos fenómenos se han trasladado de fecha. Como la floración, que ahora ocurre más temprano, más o menos a mediados de agosto".

Al parecer, la primavera ya estaría entre nosotros, pero no es que haya desaparecido y estemos pasando directo al verano. El especialista explicó que "los procesos no han desaparecido, solo que el desfase de las precipitaciones otoñales adelantó la primavera y tendremos más verano. Pero aún así, las temperaturas de esta semana no van a romper ningún récord histórico".

Agencia Uno

Para el meteorólogo, el fenómeno no es reciente como se suele señalar. "A lo largo de nuestra historia hemos tenido fenómenos similares. No es un proceso reciente. Por ejemplo, Diego Portales hablaba de los fértiles valles de Copiapó, y hoy esa zona tiene más desierto", explicó Sáez.

"El aumento de la desertificación en Chile es algo de lo que se viene hablando hace décadas", agregó.

Ojo con las precipitaciones

Por su parte, Carolina Sánchez, meteoróloga de la Universidad de Valparaíso, señaló a Publimetro que más allá de ver el termómetro, hay que estar atentos a la falta de precipitaciones. "Se requiere mucho tiempo para que los grados de temperatura vayan variando, pero lo que sucede con la falta de precipitaciones es una situación para alertarse".

Agencia Uno

Ambos profesionales explican que, considerando el promedio de temperaturas del siglo XX, en las últimas dos décadas (siglo XXI), la temperatura solo ha aumentado en 0,93ºC. "Y por eso generalmente se dice que ha aumentado en un grado", agregó Sáez.

Los factores irían más allá. Tal como señaló Sánchez, es la falta de lluvia lo debería alertarnos. La Dirección General de Aguas (DGA), es el organismo encargado de establecer decretos por escasez hídrica.

Estas alertas permiten proveer ciertas herramientas a usuarios de agua, para reducir los daños derivados de la sequía. Actualmente ya se han publicado 10 decretos de esta índole, en 2018 fueron 11 en total. Y en 2016, habían sido apenas 8.

Los factores en Chile

Chile se considera un país altamente vulnerable frente al fenómeno de cambio climático, según el art. 4.8 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cuenta con áreas de borde costero de baja altura, áreas áridas, semiáridas y de bosques, susceptibilidad a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos como las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Por esto, el punto clave para las autoridades internacionales, respecto a nuestro país, es la fuerte dependencia que tienen las principales actividades socioeconómicas de Chile al clima, principalmente de la disponibilidad hídrica.