Personas con discapacidad no postulan: Estas son las claves para hacer efectiva la Ley de Inclusión Laboral

A tres meses de que debutara la extensión de la ley de inclusión laboral a empresas con más de 100 trabajadores que se verán obligados a completar el 1% de su planta laboral con personas con discapacidad (PcD), el cumplimiento de la ley ha sido favorecido por la buena disposición de las empresas para contratar a estas personas, pero por otra parte muchos de los postulantes a estas vacantes desconocen cómo presentarse, postular y quedar seleccionados en un cargo laboral.

La ley 21.015 promulgada en abril de 2018 motivó a que 3.154 empresas -con más de 200 trabajadores- realizaran alguna gestión para contratar a personas con discapacidad, cupos que aumentaron en número al incorporar en abril de este año a firmas que superaban los 100 trabajadores. Pero también hubo cientos de empresas que, por razones fundadas, no pudieron cumplir total o parcialmente con la ley de inclusión. Para ser precisos 676 empresas optaron por realizar donaciones o subcontrataron a PcD. Un número bastante menor de las 2.478 empresas que en marzo de este año contrataron directamente a personas con discapacidad.

Sin embargo, el problema está en que diversas empresas se encuentran en jaque porque no encuentran a personas con discapacidad para completar sus cupos laborales. Ello porque muchas veces los postulantes no saben dónde buscar, no están bien preparados para enfrentar una entrevista laboral o muchas veces no demuestran que son capaces de enfrentar un desafío laboral.

En ese marco, cuatro expertos en inclusión pusieron la lupa a estas trabas y entregaron siete tips para llegar preparados a la segunda versión de Expo Inclusión. Feria laboral y congreso nacional para PcD, que dispondrá de una bolsa de trabajo para 2000 personas y que se realizará el 6 y 7 de septiembre en Estación Mapocho, además de debutar en Antofagasta y Concepción.

GETTY IMAGES

Sacar Certificado de Discapacidad y, en el caso de tenerlo, dar cuenta a la empresa sobre ello. Hoy en día contar con tal certificado es un "plus", ya que las empresas lo requieren para dar cuenta de su "cuota". A la vez permitirá tener al fin en Chile, un "conteo" real de las PcD en nuestro país. Estos datos son relevantes a la hora de pensar en programas y políticas, precisa Isidora Schwarzhaupt, psicóloga Especializada en Atención de Personas con Discapacidad y sus Familias. Hacer un buen CV. Este debe ser breve, destacar el oficio, experiencia previa y expectativas laborales, cuenta Carolina García, presidenta de la fundación Comunidad Inclusiva, premio Mujeres Influyentes 2019. Además, agrega Schwarzhaupt, contemplar los estudios realizados y conocimientos en distintas áreas, experiencias Laborales y diversas competencias de la persona.