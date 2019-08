La reina Isabel aprueba la suspensión del Parlamento británico: ¿qué implica la nueva estrategia de Boris Johnson?

Este miércoles la Reina Isabel aprobó la solicitud del gobierno, liderado por Boris Johnson, de suspender al Parlamento en medio de la crisis por Brexit.

Aunque el primer ministro se había negado a descartar la suspensión de la Cámara Baja, el anuncio tomó por sorpresa a los diputados, muchos de los cuales están de vacaciones.

¿Qué es y por qué llama la atención?

Este proceso de suspensión se conoce en Reino Unido como "prórroga" y se utiliza para cerrar la sesión anual del Parlamento, la que es reabierta con el discurso de la reina de octubre.

Por lo tanto, este es un proceso que ocurre generalmente todos los otoños (tiempo europeo). Sin embargo, el que se lleva ahora en Reino Unido no es para nada normal.

Actualmente se estaba viviendo la sesión más larga en 400 años, ya que comenzó en junio del 2017 y se había mantenido abierta hasta ahora para poder aprobar la legislación del Brexit.

Además, el cierre del Parlamento que levanta Johnson no es común ya durará más de un mes, desde la segunda semana de septiembre hasta el discurso de la reina el próximo 14 de octubre. Desde 1980 que una prórroga no había durado más de una semana, recoge The Guardian.

Dado que el Parlamento suele quedar suspendido antes de que la monarca ofrezca su discurso, esta decisión supone que los legisladores de la oposición podrían no tener tiempo suficiente para aprobar leyes que impidan que Gran Bretaña abandone la Unión Europea el próximo 31 de octubre sin un acuerdo negociado.

De acuerdo con una encuesta de YouGov, citada por The Independent, un 47% de los entrevistados piensa que la medida "no es aceptable", un 27% la apoya y un 26% no sabía de que se trataba.

Los legisladores de la oposición habían declarado el martes que trabajarían juntos para tratar de frenar una salida de la Unión Europea sin acuerdo, planteando un desafío legislativo para Johnson y su promesa de completar la salida de la UE el próximo 31 de octubre pase lo que pase.