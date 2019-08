Fonoinfancia, el teléfono de ayuda que todo padre debe conocer

Padres y apoderados cuentan desde el 1 de julio con un aliado para la crianza de sus hijos: y es que con el nuevo horario de Fonoinfancia, de 8:30 a 21:00 horas en horario continuado de lunes a viernes, tienen una voz amiga a quien acudir.

Este cambio no sólo significó un aumento en el número de psicólogos que contestan las líneas, sino también una extensión en la edad de casos que se atienden, quedando de 0 a 9 años.

"Cuando ser padres se vuelve difícil, Fonoinfancia lo hace más fácil". Bajo ese lema, el 31 de mayo de 2001, comenzó este servicio de orientación telefónica, dependiente de la Fundación Integra y el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo.

GENTILEZA

A través de una intervención no presencial confidencial y liderada por un equipo de psicólogos/as capacitados, la línea telefónica gratuita 800 200 818 busca fortalecer las competencias de las personas responsables en el cuidado y la protección de los niños y las niñas, bajo un enfoque de respeto y promoción de los derechos de la niñez.

En sus 18 años de existencia ya suma más de 177.000 consultas. El 45% son llamados de orientación relacionadas con inquietudes en un área específica del desarrollo de niños, niñas y jóvenes, expresadas principalmente en manifestaciones emocionales, conductuales o en relaciones sociales.

En los últimos 6 años, más de 23 mil personas recibieron orientación psicológica gracias a Fonoinfancia. Mi hija estaba en una época de rebeldía, pero yo no lo sabía, pensaba que lo hacía para molestarme y hacerme rabiar. Me explicaron que los niños pasan por ciertas etapas y que tiene una forma de hablar distinta a los grandes. Aprendí que una puede cuidarlos si sabe las cosas que ocurren a cierta edad. J, madre, consultante a través de teléfono.

Llamar fue una buena instancia y experiencia, porque tuve la posibilidad de poder desahogarme de alguna forma, poder conversar, ser escuchada. Cuando uno tiene un punto de vista de alguien que no te conoce es diferente; te ayuda de alguna manera que te escuche una persona que no te conoce y que no te está juzgando. M, madre, consultante a través de teléfono.