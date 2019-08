¿Pasamos agosto? 4 consejos clave para reducir el riesgo cardiovascular en los últimos días del Mes del Corazón

Estamos en los últimos días del octavo mes y muchos se preguntan si “pasamos o no agosto”, debido a que las enfermedades del corazón o cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 30 mil personas fallecen al año por este tipo de patologías.

¿Las razones? El 88% de los chilenos son sedentarios, 44% fumadores y un 63% de los adultos tienen obesidad o sobrepeso, todos factores de riesgo.

Según el cirujano cardíaco y jefe de cardiología, cirugía cardíaca y unidad coronaria de Clínica RedSalud Santiago, Carlos Orfali, “es muy importante tomar conciencia de que la salud del corazón es algo que nos debe preocupar y, sobre todo, ocupar. No solo teniendo un estilo de vida saludable, sino que el diagnóstico y un tratamiento precoz son claves para prevenir una enfermedad cardiovascular”. En este contexto, el especialista de RedSalud Santiago entrega algunas recomendaciones:

Señales de alerta

El autocuidado es fundamental como acción preventiva. El Dr. Orfali explica que hay varias sintomatologías que debieran alertarnos. “Si bien no hay reflejos que anticipen un infarto, ya que se produce súbitamente por la oclusión repentina de una arteria coronaria, “la mayoría de las personas sienten una opresión en el medio del pecho, que puede llegar al cuello, mandíbula, hombros, brazos y espalda, incluso mientras se duerme”.

Getty Images

Acudir una vez al año al especialista

El especialista. explica que es urgente un control médico si, por ejemplo, el paciente nota dolor al pecho en algunas oportunidades o si su capacidad física disminuyó en el último tiempo, al subir escaleras, caminar más rápido, etc.

En pacientes con factores de riesgo, (hipercolesterolemia, antecedentes familiares, hipertensión, diabetes, obesidad o tabaquismo) el control médico debiese ser anual.

Test de esfuerzo, electrocardiograma y ecocardiograma

El chequeo más común es el Test de Esfuerzo, que es un examen que permite analizar la respuesta cardiovascular a un esfuerzo físico, progresivo y estandarizado; así también existe el electrocardiograma, que es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón y que permite obtener información sobre el órgano y su funcionamiento, especialmente sobre el ritmo cardíaco y su sistema eléctrico.

El doctor Orfalí explica que “es una prueba sencilla, no invasiva, que no produce ninguna molestia y no tiene ningún riesgo para el paciente”. Existe, entre otros también, el ecocardiograma que permite conocer estructuralmente el corazón y determinar si el músculo cardíaco y sus distintos componentes funcionan adecuadamente.

GETTY IMAGES

Hacerse un chequeo médico a partir de los 50 años

“Depende de si el paciente tiene factores de riesgo o no. Si no los tiene, los chequeos debiesen partir desde los 50 años. En cambio, si hay factores asociados, debiesen adelantarse desde los 45 años”, explica el profesional.

Realizar actividad física

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como mínimo 150 minutos semanales de práctica de actividad física o bien 75 minutos de actividad aeróbica cada semana.

Comer sano

Comer frutas y vegetales frescos (4 a 5 porciones diarias) y consumir productos bajos en sodio

Mantener un peso saludable

El sobrepeso y la obesidad se asocian con un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular y por todas las causas.

No fumar y reducir el consumo de alcohol