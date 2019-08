Diputada Gael Yeomans y jornada laboral: “La CPC se ha sumado a la campaña del terror”

Este lunes se espera que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados vote hasta total despacho el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, que cuenta con el apoyo de la oposición, pero que es rechazado por el Gobierno. A pocos días de que eso suceda, la DC adelantó que presentará una indicación – a través del diputado Gabriel Silber- que permita una gradualidad de cinco años, especialmente para las pymes. Ante eso, la presidente de la comisión, Gael Yeomans (FA), aseguró a Emol estar dispuesta a conversar, porque la gradualidad “es un tema importante para las pymes” y la DC también “comparte” esa apreciación.

Según la parlamentaria, “estamos abiertos de diálogo con la DC, no veo tampoco problema de escuchar diferentes visiones mientras eso ayude a que el proyecto avance y en eso vamos a estar también desde quienes estamos respaldando el proyecto de ley”, dijo.

Crítica a la CPC de parte de Yeomans

Yeomans considera que “eso se diferencia totalmente con la estrategia que ha tenido el Gobierno, que ha intentado más bien dilatar el trámite del proyecto porque no quiere rebajar la jornada laboral abiertamente y simplemente no se atreve a decirlo. Por eso han hecho esta campaña del terror”.

La diputada también criticó los dichos del presidente de la CPC, Alfonso Swett, quien aseguró que el proyecto le haría un “gran daño a la sociedad” y que no han sido escuchados como gremio.

“Yo creo que deja en evidencia que la CPC se ha sumado a la campaña del terror que inició el Gobierno y también lo dejan en claro estas declaraciones”, dijo Yeomans, agregando que “mi llamado es a evitar las mentiras en esta discusión. Si tienen diferencias con el proyecto de ley, como así lo han demostrado, esa es una cosa y eso no quiere decir que no se ha escuchado a los distintos actores porque eso no es verdad”.