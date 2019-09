Bolsonaro ordenó prohibir la ideología de género en los colegios de Brasil

Una de las promesas de campaña de Jair Bolsonaro, cuando aspiraba en convertirse en presidente de Brasil, era terminar con la instrucción de la ideología de género en la educación básica de los colegios, y lo cumplirá.

"He ordenado al Ministerio de Educación que prepare una propuesta legislativa que prohíba la ideología de género en la enseñanza básica", declaró.

"Tienes por primera vez en la historia de Brasil un presidente que está honrando lo que prometió en la campaña, que cree en su familia y que respetará a los niños en el aula. No se habla de ideología de género. Esta es la cosa del diablo", agregó.

Asimismo, en agosto Bolsonaro canceló un concurso público que pretendía financiar la producción de series para canales públicos de televisión que abordaran temas relacionados con la sexualidad y la igualdad de género.

La ideología de género refiere a la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad de elegir, pero para Bolsonaro los hombre son hombres, y las mujeres, mujeres, por lo tanto rechaza la posibilidad de enseñar que diferentes formas de relaciones son posibles.

Frases homofóbicas del presidente se han convertido en famosas como cuando dijo el 2010 que “al hijo que empieza a verse así, un poco gay, hay que darle una buena tunda para cambiar su comportamiento ¿no? Algunas personas que conozco me han dicho qué bueno que me pegaron de niño, mi papá me enseñó a ser hombre".

En otra entrevista dijo que “sería incapaz de amar un hijo homosexual”, y que preferiría que muriera en un accidente a que anduviera con otro hombre.

Además la gente de Bolsonaro también ha demostrado su homofobia. La ministra de la Mujer, Familia y DD.HH, Damares Alves, sugirió que la película Frozen convertiría a las niñas en lesbianas. ¡Plop!