Congreso sale en defensa de Bachelet por dichos de Bolsonaro: tildan al mandatario de "dictador en traje de demócrata" y piden que Gobierno emita protesta contra Brasil

Jair Bolsonaro, tildado muchas veces como homofóbico, misógino, xenofóbico y amante de las dictaduras de derecha, hizo gala de su caricatura luego de emitir polémicos dichos contra Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, quien cuestionó que en Brasil se estaban perdiendo espacios democráticos. El mandatario brasileño, fiel a su estilo, cuestionó que la ex presidenta se "entrometiera" en cuestiones de su país y le señaló que fue Pinochet quien "derrotó" a los comunistas en 1973, entre los que estaba su padre, el ex militar Alberto Bachelet.

Las alabanzas a la dictadura sangrienta en Chile no tardaron en ver respuestas del Congreso, donde senadores pidieron al Gobierno emitir una nota de protesta contra Brasil, además de tildar a Bolsonaro de un "dictador en traje de demócrata".

Aton

"Presidente Jair Bolsonaro, los chilenos no aceptamos sus dichos. La dictadura que usted avala y reivindica torturó a miles de personas, entre ellos el padre de la Presidenta Bachelet que terminó perdiendo la vida", escribió Jaime Quintana, presidente del Senado, en su cuenta de Twitter.

"A ratos usted parece un dictador vestido con traje de demócrata", agregó el senador, prestándole su respaldo a Bachelet. Cabe recordar que dentro de los fuertes dichos de Bolsonaro, señaló que "(Bachelet) dice que Brasil pierde espacio democrático, pero se olvida que su país no es una Cuba gracias a que tuvieron el coraje de dar un basta a la izquierda en 1973, entre esos comunistas a su padre brigadier en esa época", añadió.

En la misma línea, el senador Miguel Insulza señaló que Bolsonaro es una “vergüenza para la región”. “El señor Bolsonaro ha demostrado una capacidad de insultar a la gente absolutamente impresionante. Que él aproveche una vez más esto para felicitar Pinochet no me parece extraño (…), no me sorprende, pero sí me molesta mucho”, expresó, según declaraciones que recoge La Tercera.

Por su parte, Álvaro Elizalde, presidente del PS, afirmó que “las descalificaciones de Bolsonaro contra Michelle Bachelet son expresiones propias de un fanático, misógino y primitivo que una vez más justifica las violaciones a los derechos humanos (…) Presidente Piñera debe realizar una protesta formal ante el Gobierno de Brasil”, espetó en su twitter.

Quien también se refirió al tema fue el ex canciller Heraldo Muñoz. El presidente del PPD afirmó que “las declaraciones de Bolsonaro revelan que no entiende en lo más mínimo las normas de un Estado de Derecho y el respeto universal a los Derechos Humanos. Es un presidente que no está a la altura del gran pueblo brasileño. Muchos brasileños deben sentirse avergonzados de su presidente”.