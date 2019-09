Hacienda aterriza expectativas tras mejor Imacec de julio: "Una golondrina no hace verano"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se ha caracterizado por su constante optimismo respecto al crecimiento del segundo semestre. Sin embargo, frente al Imacec de julio conocido este jueves -que fue de 3,2%-, moderó las expectativas.

“El Imacec que conocimos hoy revela que la economía chilena está mostrando signos claros de recuperación a inicios del segundo semestre. Esperamos que esto continúe en los próximos meses del año y hacia 2020”, dijo el secretario de Estado.

Pero pese a que recalcó que "sin duda es una buena cifra", aclaró que este dato "no es para que cantemos victoria". "Una golondrina no hace verano, un mes no significa que ya estamos listos, tenemos todos que seguir trabajando", aseguró el jefe de la billetera fiscal, recordando lo que dijo este miércoles de arremangarse la camisa, "porque esa es la forma de sacar adelante nuestra economía en un entorno externo que es bastante complejo".