Ministra Cubillos por acusación constitucional: "Me acusan por tener una agenda educacional diferente a la del PS"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, criticó directamente al Partido Socialista por la acusación constitucional, manifestando que la presentación se basa porque el ministerio que dirige tiene una agenda distinta a la de la colectividad política.

"Lo he dicho, me acusan por fiscalizar, me acusan por cumplir la ley, me acusan por defender la libertad de enseñanza, me acusan por informar a los apoderados. En definitiva, me acusan por tener una agenda educacional diferente a la del PS. Me acusan por ejercer el derecho constitucional que tenemos a gobernar", puntualizó Cubillos.

La secretaria de Estado agregó que desde que asumió el actual Gobierno y ella como ministra, han levantado una propia agenda, diferente a la del PS, por "lo que hay acá, en el trasfondo de esta acusación constitucional, es un afán de limitar el derecho de disentir políticamente".

Finalmente, recalcó que la acusación no tiene fundamentos jurídicos relevantes y que ha respetado la Constitución en todo momento.

Se estima que el próximo martes la ministra Cubillos sea informada de la acusación constitucional.