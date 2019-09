Jorge Pizarro niega acusaciones contra su esposa sobre tragamonedas y porfía "no tener ningún conflicto de interés"

Este domingo se emitió por las pantallas de TVN un nuevo capítulo de "Informe Especial". En él los llamados casinos ilegales con tragamonedas tienen una nueva arista, a la que Ministerio Público ya le seguía la pista. Se trata Rocío Peñafiel Salas, esposa del senador Jorge Pizarro.

Pizarro, Peñafiel y los tragamonedas

La autoridad electa por la Región de Coquimbo además no declaró esos ingresos y posibles conflictos de interés, como indica la Ley. De la misma forma no tutubeó a la hora de votar por por proyectos que involucraban tragamonedas y lo hizo a favor. También fue parte de la presentación de mociones.

Ante la consulta del programa, y tras la exposición de los niveles de ilegalidad, Pizarro negó todo, incluso la existencia de dichas leyes. “Ella tiene una sociedad de participación, yo en el tema de las sociedades de ella no me meto”, y aseguró no tener “ningún conflicto de interés”, aseguró.