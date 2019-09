Censuraron cómic de Marvel: beso gay entre superhéroes escandaliza a un alcalde conservador en Brasil

Quién diría que los gobernadores de Bolsonaro son homofóbicos. Esto quedó demostrado luego de que el alcalde de Río de Janeiro, Brasil, censurara por completo un cómic de Marvel. Hablamos de "Vengadores: La cruzada de los niños". La razón fue un beso homosexual.

Marcelo Crivella es el alcalde en cuestión. Luego de que se conociera que en un cómic dos personajes del mismo sexo se besaban, ordenó retirar todos los ejemplares de este de la Bienal del Libro, que se llevó a cabo el 30 de agosto al 8 de septiembre.

Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. pic.twitter.com/sFw82bqmOx

— Marcelo Crivella (@MCrivella) September 5, 2019