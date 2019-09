"No nos va a quitar el sueño" : Así desafió el "número dos" de Venezuela a Michelle Bachelet tras dar a conocer demoledor informe

“Lo que diga la señora (Michelle) Bachelet (…) no nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear para nada”. Quien así se expresó fue el "número 2" de Venezuela, Diosdado Cabello, tras conocerse la segunda parte del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

En una rueda de prensa televisada Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, intentó quitarle peso al extenso y documentado informe Bachelet, asegurando "nosotros estamos en contra de cualquier violación de los derechos humanos".

El militar de profesión, acusado por la DEA por delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico, comentó que "Bachelet no vio nada de lo que ocurrió en Honduras, su vista está sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua", e insistió "lo que ella diga no nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear".

GENTILEZA

Mientras esto sucedía en la televisión de señal abierta, en la sede del Programa de las Naciones Unidas en Caracas, organizaciones sociales y defensores de DDHH manifestaron su respaldo al Informe Bachelet, exigiendo que se activen mecanismos de investigación específicos, que "propendan a la activación de juicios en la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad".