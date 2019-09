Alerta máxima entre Colombia y Venezuela por el inicio de los ejercicios militares ordenados por Maduro

Según cifras de "Migración Colombia" publicadas en agosto 1.408.055 venezolanos han emigrado al vecino país impulsados por la crisis, y ven con preocupación la tensión creciente entre ambos estados.

El distanciamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de Iván Duque ha llegado a un nivel de "alerta máxima", ahora que comenzaron los ejercicios militares que Venezuela realizará hasta el 28 de septiembre motivados porque las autoridades colombianas los acusaron de amparar a los guerrilleros descolgados del proceso de paz.

Venezuela ha desplegado unos tres mil militares a la frontera, en específico a los estados de Zulia, Táchira, Apura y Amazonas, territorios que se extienden por los 2.219 kilómetros.

Además Maduro acusó que Colombia intentó afectar sus mecanismos de defensa. "En los últimos tres meses se ha intentado, desde la inteligencia del gobierno colombiano, captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano", dijo.

Twitter Nicolás Maduro

"Afortunadamente los servicios de inteligencia y la moral de nuestros soldados ha podido contrarrestar, detener y atajar esas pretensiones de penetrar la capacidad de defensa de Venezuela", agregó Maduro

"En el Palacio de Nariño (de Bogotá) hay un gobierno que odia a Venezuela y que responde a líneas que le llegan de sectores que aspiran a un conflicto armado entre ambos países", concluyó el dictador.

Alerta

Francisco Barbosa, consejero presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia, declaró que su país se encuentra preocupado por el despliegue militar de sus vecinos.

"Hay una alerta máxima por parte de las autoridades colombianas frente a cualquier movimiento de ese tipo de cosas", y luego llamó a la calma. "Colombia resuelve todas sus controversias y todos sus problemas diplomáticos en el marco de la diplomacia y el multilateralismo, y no cae en ejercicios de fuerzas ni de ningún otro tipo", dijo.

En tanto el director del Instituto de Ciencia Política de Colombia, Carlos Chacón, declaró a El Tiempo su preocupación por el despliegue de un sistema de misiles terrestres y antiaéreos por parte de los venezolanos. "Es hora de adquirir misiles antiaéreos y tanques, Colombia no los tiene. Hay que modernizar las fuerzas armadas con la adquisición de equipos para atender la seguridad en nuestras fronteras. No sólo por la situación con Venezuela, en la que no hay que caer en las provocaciones".