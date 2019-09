Una actuación digna de Oscar: perro finge desmayo para evitar que le corten las uñas y se convierte en estrella en las redes sociales

Un perro se convirtió en la última sensación en redes sociales luego que fingiera un desmayo para evitar que le cortaran las uñas.

El can de raza pitbull se lanzó dramáticamente al piso en momentos que su dueña iba a comenzar la citada acción.

"El Oscar a la mejor actuación dramática es para …", escribió la mujer en su cuenta de Twitter dando a conocer la performance de su perrito.

Y el registro se convirtió en un éxito, siendo visto por más de 6 millones de personas.

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ

— ℝ𝕒𝕤𝕙𝕠𝕟𝕒 (@Rashona) September 6, 2019