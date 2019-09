Karla Rubilar tras envío de paquete sospechoso a su casa: "No me amedrentan, si trataron de generar miedo, no lo van a lograr"

La intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, se refirió al paquete sospechoso dejado la noche de ayer miércoles en su hogar de la comuna de Lampa.

Desconocidos arrojaron desde un vehículo en movimiento una caja, que contenía una carta con una bala, un encendedor y panfletos alusivos al 11 de septiembre.

Al respecto, Rubilar señaló que el hecho fue alertado por una persona que cuida su hogar, la que dio aviso a Carabineros, confirmando que sus hijos no estaban en la vivienda (estaban con su padre) y que ella se encontraba trabajando.

La autoridad expresó que el incidente “se puede interpretar como una amenaza o amedrentamiento”, ya que “esto no fue enviado a mi lugar de trabajo, sino que a mi casa”.

No obstante, la intendenta aseguró que “no me amedrentan, si trataron de generar miedo, no lo van a lograr, me dan más fuerza. Seguiré trabajando por la Región Metropolitana”.

Rubilar detalló que “hemos tenido amenazas por redes sociales y mensajes de texto, pero es parte de la labor que desempeño. Nunca había recibido un paquete de este tipo. Me preocupa más por mis hijos”.

Finalmente, explicó que los peritajes del caso están a cargo de la Labocar y el OS9 de Carabineros, que la denuncia ya fue presentada y que prestará declaración ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte cuando sea requerida.