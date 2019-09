¿Carretera, de noche, madrugada, por ruta alternativa? El viaje ideal para abandonar Santiago estas Fiestas Patrias

Se acerca el esperado "18" y no son pocos los afortunados que tendrán el lunes 16 y el martes 17 libre para regalarse un feriado XL y salir este mismo fin de semana de la capital. Para los restantes, tampoco será menor la festividad desde martes a domingo próximo. El problema es que se calcula que unos 874 mil vehículos abandonarán Santiago, y la mayoría elegirá al litoral como destino.

Fiestas Patrias, además de celebración, es sinónimo de tacos y largas horas de espera antes de llegar a destino. Por lo mismo, ¿cuáles son las condiciones ideales para abandonar Santiago? ¿Tomar la carretera, de noche, en la madrugada, por rutas alternativas?

La ex ministra de Transportes y actual directora de Derecho de la U. Central, Paola Tapia, señala a Publimetro que "seguramente los períodos más críticos serán entre hoy (viernes) y mañana". Según estima, un 40% del total de viajes podría realizarse entre ambos días, mientras el otro peak sería el próximo martes.

Referencial. / Agencia UNO

"Cuando se generan los planes de contingencia, en Fiestas Patrias en particular, hay que tener tres elementos a la vista: la congestión de las vías, la seguridad de las mismas y el aumento del consumo de alcohol", indica la ex autoridad.

Independiente del destino, dice, el mejor horario para tomar el auto y partir al litoral es siempre entre el lapso de 23.00 y 06.00 horas, tiempo que se registra el menor número de vehículos circulando. Las principales vías, agrega, son la Ruta 78 y la 68, con desvío en Casa Blanca hacia el litoral central. A eso se suma la Ruta 5, para quienes prefieren Zapallar, Cachagua o Maitencillo.

La media tarde es sólo para valientes, por lo que emprender el rumbo desde 18.00 horas en adelante será un taco seguro este viernes y sábado.¿Conviene un camino alternativo? En el papel, no. "No es recomendable la ruta de La Dormida, que pasa por Quebrada Alvarado y permite acceder a lugares como Valparaíso y Viña. En sí mismas, esas zonas también reciben alta afluencia de público por sus fondas, no es una vía más expedita en estas fechas", explica.

Otro mecanismo que muchos usan, es llegar a Algarrobo o San Antonio, para luego trasladarse al destino final de las zonas de Valparaíso o Viña del Mar. ¿Conviene? Tapia aclara que para estas fechas, todo el litoral tiende a recibir una saturación similar, por lo que triangular con localidades del interior o hacer escala en otros sitios del litoral, no tendría mayor beneficio de tiempo.

Haciendo ficción, la ex ministra dice que si contara con el lunes y martes libre, su viaje ideal sería la madrugada de este domingo, prefiriendo la ruta 78 o 68, con desvío en Casa Blanca, dependiendo del destino.

Seguridad

Uno de los puntos negros de esta época de celebraciones es cuando llega la hora de hacer el balance de fallecidos. Según el Anuario Estadístico de Tránsito 2018, hecho por Carabineros, fallecieron 1507 personas por accidentes de tránsito. Del total, más de 30 murieron sólo en los feriados del "18".

"La preocupación siempre es por las condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos, no sólo la bencina, sino que los neumáticos, los parabrisas, entre otros. Para estas fechas siempre hay que tener ojo con la velocidad y la atención al volante", dice la ex ministra Tapia.

La principal causas de accidentes de tránsito al año pasado fue el "no conducir atento a las condiciones de tránsito (24.631 accidentes)". De ahí que en fiestas como ésta, los choques por alcance sean los protagonistas.

Otro dato importante, es que según cifras de Carabineros, los viernes se presentan más accidentes entre 8.00 a 9.00, y 18 a 20.00 horas. En los sábados fue de entre 12.00 y 21.00, y los domingos, en menor medida, entre 18.00 y 19.00 horas. Para los martes, por su parte, se repite la franja horaria entre 18.00 y 19.00 horas como la de mayor incidencia de accidentes.