Ex presidente Frei-Ruiz Tagle negó un "tongo" en la autodenuncia por fraude de su hermano Francisco

El ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle manifestó que como familia están viviendo una pesadilla tras la autodenuncia de su hermano Francisco, desechando la posibilidad de que sea un "tongo", agregando que nunca pensó en una situación como la que está viviendo.

"Es como estar en una pesadilla, para mí, mi señora y toda la familia", expresó con voz entrecortada un emocionado Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El ex Mandatario, añadió además que nunca imaginó que su hermano lo iba a engañar de esta forma.

"Nunca imaginé que nos iba a engañar en la forma en que lo hizo, incluso en varias conversaciones en los últimos años me decía, 'confianza hermano, yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar"", relató.

Asimismo, descartó que lo que él y su familia está pasando sea un "tongo". "Yo sé muchas personas creen que o no cree, mejor dicho, que yo no sabía o que esto es un tongo, o que es un arreglín. Yo puse confianza en mi hermano", aseveró el ex Presidente.

Sobre este punto, recordó algunas promesas hechas por Francisco Frei.

Frei Ruiz-Tagle recalcó que sus ingresos son por ser ex Jefe de Estado y una jubilación que tomó a los 70 años, precisando que la sociedad Saturno -junto a su hermano Francisco- tenía como objetivo administrar bienes.

Finalmente, reveló que de acuerdo a "los antecedentes que se han ido recogiendo tenemos la comprobación de los balances que me entregaban eran falseados. Por lo tanto, ese es un hecho real que está en conocimiento del fiscal".