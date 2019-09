Con lágrimas, fuegos artificiales y disfraces: La desmesurada fiesta de despedida del fundador de AliExpress Jack Ma

Este martes fue la despedida del multimillonario Jack Ma, de la compañía de comercio onlines AliExpress en un estadio de Hangzhou, la ciudad natal de AliExpress. Con 80 mil asistentes, de los que 5.000 eran empleados de la empresa, la fiesta duró cerca de cuatro horas.

Durante la celebración, Ma dio un discurso de despedida en la que dijo que “este no es el final de Jack Ma. Es solo el comienzo de una nueva herencia”.

Ma también se subió el escenario a cantar, a lo que se le unió su sucesor Daniel Zhang y cantaron la canción "You Raise Me Up" del estadounidense, Josh Groban.

Jack Ma's performances at Alibaba's annual parties are among the most-anticipated acts of the night. And when Daniel Zhang joins in, that just makes it extra special. Check out their version of "You Raise Me Up" at the company's 20th anniversary celebration. pic.twitter.com/IFMR6v059I

— Alibaba Group (@AlibabaGroup) September 11, 2019