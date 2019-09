Maltrató a sus dos esposas y cuando supieron que se quería casar por tercera vez le dieron una tremenda golpiza

Un hombre de 26 años recibió una paliza por parte de sus dos esposas y la familia de éstas luego de que se enteraran de que pretendía casarse por tercera vez.

Según India Times, el sujeto contrajo matrimonio en 2016 con su primera esposa, pero una vez que empezaron a vivir juntos comenzó a maltratarla,.

Debido a los abusos, la mujer lo dejó un tiempo después y se fue a vivir a casa de sus padres, eso sí, nunca se divorciaron.

El joven comenzó a buscar una “nueva esposa” en un “sitio web matrimonial”, y en abril de este año se casó otra vez.

La pareja llevaba apenas un par de meses y nuevamente el sujeto comenzó a maltratar a su esposa, por lo que luego de dos meses la mujer se fue de casa.

Ahí el abusador repitió su “modus operandi”, y trató de casarse por tercera vez, peor no contaba con que sus dos esposas se enteraron de sus planes.

Ambas mujeres lo fueron a buscar a su trabajo y como su “esposo” no quiso salir, comenzaron una protesta a la que se unieron sus familiares.

La policía tuvo que intervenir y les pidieron que los tres fueran a una comisaría. Cuando salió, una de sus esposas lo golpeó, luego la otra y en un momento todos los familiares se unieron a la paliza.

Finalmente, los uniformados tuvieron que defenderlo y los tres llegaron a la comisaría donde las mujeres terminaron haciendo varias denuncias contra su “esposo”.

Coimbatore – Man gets brutally beaten for searching a new bride by his 2 wives whom he hasn’t divorced yet!!

After whacking him, the women hand him over to the cops.. pic.twitter.com/H7Tis4cEPQ

— Pramod Madhav (@madhavpramod1) September 11, 2019