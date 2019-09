Fiestas Patrias: Conoce las excusas más comunes para entrar a edificios y cómo protegerse

Son cinco días de celebración (o más), pero también cinco días en que muchas casas y departamentos quedan solos porque sus residentes se van de viaje fuera de la ciudad, aprovechando este feriado largo de Fiestas Patrias. Y para viajar tranquilos, es necesario tomar las medidas de seguridad pertinentes y tener claro cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos cuando los inmuebles quedan deshabitados, y a merced de quienes, basados en innumerables pretextos, logran pasar las barreras de seguridad.

¿Qué se puede hacer? ¿Cómo asegurar tu vivienda? Manuel Maneiro, gerente general de Capitalizarme Rent, señala que por lo general las visitas son familiares, por lo que si el conserje detecta algo extraño o a un impostor, no lo debe dejar pasar y todo termina ahí. Sin embargo, hay personas que entregan algunos argumentos, como que no recuerdan el número del departamento, que se les descargó el celular y no se pueden comunicar, y finalmente logran convencer y pasar esa barrera de seguridad.

“Cuando logran entrar al edificio, la estrategia es identificar los departamentos más simples de ingresar, que son, por ejemplo, los que no tienen la chapa de seguridad. Se agachan y tratan de ver por debajo de la puerta si es que hay gente, si está amoblado", señala. "Es en la primera etapa de entrega de un edificio nuevo, cuando más tratan de entrar a los edificios, porque ingresa gente todos los días, no están todos los departamentos ocupados y los conserjes no conocen a todos. Se fijan también en las noches qué departamentos están con la luz prendida”, agregó el experto.

Ayuda de la tecnología

En los últimos años los edificios están adoptando medidas más efectivas, apoyados en los avances tecnológicos. En general, se trata de sistemas integrados de vigilancia. Las cámaras en todos los pisos, ascensores y/o tarjeta de acceso para los residentes son algunos de los elementos que dan un valor agregado para los dueños y usuarios. Incluso, algunos tienen huellas o código QR en los teléfonos por lo que queda un registro de las personas que ingresan

¿Qué medidas puedes tomar?