Fuertes marejadas acompañarán a turistas estas Fiestas Patrias en Valparaíso

Marejadas afectarán las costas de la región de Valparaíso durante las Fiestas Patrias, según informó el Servicio Meteorológico de la Armada, por lo que autoridades hicieron un llamado a tener precaución al transitar por la costa.

Un nuevo aviso de marejadas emitió el Servicio Meteorológico de la Armada para estas Fiestas Patrias, comenzando a partir del domingo 15 hasta el jueves 19 de septiembre. Fenómeno que se proyectará en dirección suroeste afectando la costa continental desde el Golfo de Penas hasta Arica.

Ante este fenómeno y la masiva llegada de turistas a la región es que la gobernadora María de los Ángeles de la Paz, señaló que se encuentra trabajando para resguardar la seguridad de las personas durante los días feriados e hizo un llamado ha las familias a tener precaución.

La recomendación de las autoridades marítimas es a tener precaución en el tránsito por el borde costero en los días de Fiestas Patrias. Principalmente es no sobrepasar los límites de los miradores que están dispuestos en la costa, no ir a sectores de roqueríos y no interactuar con las rompientes en las playas.

En tanto la Armada recordó que ante cualquier emergencia producto de las marejadas, las personas pueden comunicarse al teléfono de Emergencias Marinas 137.