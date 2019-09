Revelan últimas palabras de Ilse Ojeda a su familia antes de ser asesinada en Colombia: "Lo único que quiero es volver"

Un accidente de tránsito en 2008 sería la nueva excusa de la defensa de Juan Valderrama para declararlo inimputable. El episodio lo habría dejado con trastornos mentales y es la última medida en la que confían para escapar de la acusación de asesinato de la chilena Ilse Ojeda, en Colombia.

Lo único concreto es que la mujer fue asesinada por impacto de bala en abril pasado, con 51 años. Su cuerpo apareció incinerado en el municipio de Rionegro el pasado 5 de abril. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia determinó que la causa de muerte sería “trauma encéfalo craneoencefálico severo”.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reitera su sentimiento de pesar a los familiares de la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda y, en cumplimiento de los parámetros legales, dará traslado de los resultados a la Fiscalía General de la Nación e informará a los familiares de la víctima”, afirmó la institución a través de un comunicado.

Nuevos antecedentes sobre el caso Ilse Ojeda

Sin embargo nuevos antecedentes han surgido por la preparación del juicio oral y audiencia contra Valderrama. La hermana de Ilse, Alejandra Ojeda, reveló cómo la alerta la tenían desde antes: un video, el último en el que se dirigió a su familia, que nunca les llegó.

“En ese video ella dice: ‘Chiquillos, me fue mal, perdí todo, no tengo un peso. Lo único que quiero es volver a Chile. Yo soy joven. La plata va y viene. Me voy al mar de nuevo, voy a trabajar, y no hallo la hora de estar con todos ustedes, abrazarlos y sentir poco menos su cariño’, una cosa así”, comentó al programa “Los Informantes”, de Caracol Televisión.

Sus familiares solo vieron las últimas palabras de la ex uniformada en una audiencia. También lo hizo un mensaje de auxilio que envió la mujer a un primo. Este mensaje causó que el primo se lamentara por la situación.

Estos videos serían nuevas pruebas de la responsabilidad de Valderrama en el homicidio de Ilse Ojeda. La mujer también habría sido víctima de golpizas antes de su desaparición.