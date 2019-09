Lagos negó estar implicado en las supuestas platas de OAS a campaña de Bachelet

El expresidente Ricardo Lagos negó cualquier tipo de vinculación con el supuesto aporte de la empresa constructora brasileña OAS a la campaña presidencial Michelle Bachelet en el año 2013.

El nombre de Lagos salió a la palestra luego que el exvicepresidente de la firma brasileña, Léo Pinheiro, indicada en su declaración en el caso OAS que el propio Lula da Silva habló con Lagos para que le asegure a la constructora brasileña la participación en la construcción de un puente en el sur de Chile.

De ahí, este ofrecimiento de $100 millones para la campaña de Bachelet. “Mire, yo nunca he hablado de platas con Lula. Es todo lo que le puedo decir. Y menos el 2013, cuando yo ya no era Presidente. Esto es lo más insólito que me ha pasado”, manifestó Lagos a La Tercera PM.

“Un señor que dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pregúntele al señor Lula si él ha hablado de platas conmigo. No le puedo decir más yo”, dijo Lagos de manera escueta. Finalmente, Lagos negó conocer a Léo Pinheiro.

“No recuerdo haber tenido -fui ministro de Obras Públicas de este país, y después fui Presidente de Chile-, no recuerdo haber tenido relación. Tuve mucha relación con muchos empresarios de este ámbito. Con brasileños, ninguno. Así de claro. No recuerdo; a lo mejor lo tuve, piense usted que de esto, hace mucho tiempo”, manifestó el expresidente.