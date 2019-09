Fiestas Patrias: un 28,5% de los narcotest dio positivo

Una cifra que inquieta a las autoridades está dejando hasta el momento una serie de narcotest que se han realizado con motivo de Fiestas Patrias.

Desde el 12 de septiembre un total de 228 controles se han llevado a cabo a nivel nacional y de ellos 65 han dado positivos, lo que significa un 28,5% de las muestras.

También se han realizado 14.600 alcotest y el 0,78% dio positivo.

“Lo importante es tener una cultura preventiva”, dijo a Emol el director nacional del Senda Carlos Charme, que catalogó como preocupante las cifras relativas al narcotest.

Según Charme, hay que entender que “hemos fracasado que cada vez que como sociedad no hacemos cambios culturales y no entendemos que no solamente con las leyes, sino que también con otras acciones preventivas vamos realizando cambios importantes”.

El director agregó que lo que se busca es que la ciudadanía pueda desplazarse tranquila y no “verse expuesta a riesgos tan grandes como ser atropellados o muertos por una persona que va bajo los efectos del alcohol o las drogas.