Aire Limpio es un derecho humano: Michelle Bachelet abogó por un combate mundial hacia la polución ambiental

La Alta Comisionada para la oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, abogó este sábado por un aire limpio, libre de polución para los niños del mundo.

"La polución del aire hace que muchos niños mueran de manera temprana. En muchos casos, los niños ni siquiera pueden respirar aire limpio en sus propias casas", sostuvo la dos veces presidenta de Chile en su cuenta Twitter.

"Aire limpio es un derecho humano y todos debemos derrotar la polución del aire. Necesitamos actuar ahora", remató la alta funcionaria ONU, que la semana que viene rendirá informe en el marco de la Asamblea General de ese organismo multinacional.

#AirPollution makes it more likely that children will die young. In many cases, children are not even safe breathing the air inside their own homes. #CleanAir is a human right and beating air pollution can be done. We need to #ActNow. – @mbachelet.#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/pzvU7btLjo

— Michelle Bachelet (@mbachelet) September 21, 2019