"Me iban a traficar a ese príncipe": víctima de Epstein acusa a Andrew de Inglaterra de abusarla con 17 años

Una de las presuntas víctimas del difunto magnate Jeffrey Epstein, acusado de mantener una red de pedofilia, acusó al príncipe Andrew de Inglaterra de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

Virginia Roberts Giuffre (30), una de las mujeres que ha dado su testimonio ante la Justicia y que acusa a epstein que mantenerla como “esclava sexual” adolescente, acusó a los dos amigos y a Ghislaine Maxwell, socia británica del magnate y acusada de ayudarlo en sus delitos, de "traficarla" en Londres cuando tenía 17 años.

"La primera vez en Londres, yo era tan joven, Ghislaine me despertó por la mañana y me dijo 'hoy vas a conocer a un príncipe'. Lo que no sabía en ese momento es que me iban a traficar a ese príncipe", declaró a mujer en entrevista con la cadena NBC.

Roberts aseguró que fueron de fiesta a la sección vip del club Tramp de Londres donde le dieron a beber vodka. Tras la fiesta se subieron a un auto con la socia del magnate, quien le dijo que el príncipe las seguiría en auto.

"Ghislaine me dijo 'él regresa a casa, y quiero que le hagas lo mismo que le haces a Epstein"", recordó Roberts junto con asegurar que el abuso se realizó en la casa de Maxwell.

De la misma manera recalcó que “no fue grosero ni nada de eso, dijo gracias y algún tipo de sentimientos suaves como ese y se fue”.

“Simplemente no podía creerlo, no podía creer que incluso la realeza estuviera involucrada”, añadió la denunciante en el programa.

Desde la realeza, consultada por CNN, calificaron la acusación de "falsa y sin fundamentos".

“Se niega enfáticamente que el Duque de York haya tenido alguna forma de contacto o relación sexual con Virginia Roberts. Cualquier afirmación en contrario es falsa y sin fundamento”, sentenciaron.

Esta no es la primera denuncia que la mujer hace contra el hijo de la reina Isabel, a finales de agosto, pidió al príncipe Andrew "confesar".