La polémica del tesoro: iniciativa para excavar en Juan Fernández terminó con la salida del director regional de Conaf que se opuso

Es la polémica del momento. Pablo Mira Gazmuri, hasta hace poco director regional de la Conaf en Valparaíso, dejó su cargo en medio de un confuso hecho que mezcla a un empresario norteamericano, Bienes Nacionales y un supuesto tesoro en la Isla de Juan Fernández.

Según se supo por medio de El Mercurio de Valparaíso y el Consejo de Guardaparques de Chile, Mira salió de su puesto luego de que se opusiera a aprobar una expedición a la isla para desenterrar un supuesto tesoro pirata que data del 1700, ya que las excavaciones se harían en un parque nacional. Eso habría ido en contra de los deseos del Ministerio de Bienes Nacionales, y su ministro Felipe Ward, que apoyaban la iniciativa del empresario norteamericano Bernard Keiser, quien lidera las expediciones desde 1998.

El hecho causó polémica de inmediato. Quienes destaparon el hecho fue el Consejo de Guardaparques de Chile, que en sus redes publicaron un mensaje de apoyo a Mira. "Nuestro respeto y apoyo al director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Valparaíso (Pablo Mira), quien debió abandonar su cargo por oponerse a firmar esta autorización".

En esa línea, la agrupación señaló que "esta autorización entregada a un particular para realizar excavaciones al interior del parque nacional está violando, a lo menos, una de las prohibiciones, que es la prohibición de remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra (…) como Consejo Nacional de Guardaparques de Chile no podemos permanecer indiferentes cuando no se respeta este instrumento de gestión, por lo tanto, no se respeta el trabajo del los guardaparques en el territorio nacional".

Luego de muchas reuniones, y de la gestión del ministro @FelipeWard, al interior del gobierno, el historiador holandés Bernard Keiser obtuvo el permiso de Conaf para continuar su búsqueda y comprobar la existencia de un tesoro en Juan Fernández https://t.co/w38FyjWhiC pic.twitter.com/xc2rjyhRNK — Bienes Nacionales (@MinisterioBBNN) September 2, 2019

Este embrollo se habría dado a principios de septiembre, época en que el ministro Ward demostró públicamente su apoyo a la iniciativa de Keiser."Gracias a este protocolo que patrocinamos como Ministerio, firmado entre la Conaf y los representantes de Bernard Keiser, se permitirá reanudar la búsqueda en el lugar, donde según los indicios y la información que posee el equipo que está a cargo de la investigación, el tesoro estaría en el sector de Puerto Inglés".

De momento, no ha habido algún pronunciamiento de Ward al respecto, pero mientras se encuentra un reemplazante para Mira, el puesto de director regional quedó a cargo de Sandro Bruzzone. Además, la expedición para buscar el tesoro continúa en la isla.