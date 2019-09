"Se consideraría un acto de guerra": Arabia Saudí es tajante si comprueba que ataques a petroleras fueron lanzados desde Irán

Las cosas entre Irán, Estados Unidos y Arabia Saudí toman cada día un tono más bélico. El ministro de Estado de Asuntos Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, fue enfático en asegurar que si se comprueba que los ataques fueron lanzados desde territorio iraní "se consideraría un acto de guerra".

El ministro señaló, en entrevista con CNN el sábado por la noche, que responsabilizan a Irán porque construyeron y entregaron las armas para el ataque.

“Pero lanzar un ataque desde su territorio, si ese es el caso, nos coloca en una categoría diferente … esto se consideraría un acto de guerra", enfatizó.

No obstante, aseguró que "nadie quiere una guerra" y que "todo el mundo quiere resolver esto de forma pacífica". "El resultado final debe ser acabar con las políticas agresivas de Irán", añadió el Al-Jubeir.

"Los iraníes deben saber que habrá consecuencias en sus acciones", señaló junto con asegurar que buscarán conformar un frente común sobre el tema en la próxima asamblea de la ONU.

Irán y EEUU

El presidente de Irán afirmó el domingo que su país debería liderar la seguridad regional en el estratégico Golfo Pérsico y advirtió en contra de la presencia de fuerzas extranjeras.

En declaraciones durante un desfile militar, el presidente, Hasán Ruhani, dijo que la presencia de fuerzas extranjeras en el Golfo causará problemas para la “seguridad energética” global.

Irán, afirmó, extiende su “mano de amistad y fraternidad” hacia los países de la región para supervisar la seguridad en el Golfo Pérsico, incluido el crucial Estrecho de Ormuz, por donde pasan un quinto de las exportaciones globales de petróleo.

Anteriormente, el sábado, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró estar lista para el combate y para “cualquier escenario”, según explicó su comandante.

El general Hossein Salami intervino en una ceremonia en la que se mostraron piezas de un avión no tripulado estadounidense derribado por la Guardia en junio. “Si alguien cruza nuestras fronteras, lo atacaremos”, agregó.

"No pararemos hasta destruir a cualquier agresor. Y no dejaremos ningún lugar a salvo”, manifestó. "No calculen mal y no cometan un error”, sentenció.

El Pentágono anunció el viernes que Estados Unidos llevará más soldados y equipos militares a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para reforzar la seguridad.

El secretario de Defensa Mark Esper dijo a los reporteros que se trata de un primer paso, y que no descarta nuevas medidas más adelante.

"Las fuerzas extranjeras pueden crear problemas": Irán llama a los países de la región a unirse por la seguridad del Golfo Pérsico Washington ha acusado a Irán de una serie de ataques en infraestructuras petroleras regionales

Conflicto

Mientras, el acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales se derrumba, Estados Unidos acusa a la República Islámica de estar detrás de un ataque a instalaciones petroleras saudíes la semana pasada que sacudió los mercados energéticos de todo el mundo.

Irán ha negado su participación en los ataques del 14 de septiembre, que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Teherán.

Arabia Saudí está en guerra con los hutíes desde marzo de 2015. La ONU, naciones del Golfo Pérsico y Washington acusan a Irán de suministrar armas a los rebeldes chiíes de Yemen, algo que Teherán niega.