"Creen que soy la Virgen María": Bachelet confirma que no será candidata y habla sobre la crisis en Venezuela

La alta comisionada de la Organización de Naciones unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue tajante en sentenciar que no volverá a ser candidata a la presidencia de Chile.

“No, no habría ningún argumento que me permitiera convencerme. Ni uno. Todos mis argumentos me dicen claramente: no", sentenció la ex presidenta en entrevista con El Informante (TVN), que será emitida esta noche.

Bachelet también se refirió a su rol de alta comisionada en el marco de la crisis en Venezuela, aseguró estar sorprendida con lo "venezonalizado" que está Chile y del impacto que tuvo su informe.

"(…) Cada vez que sacamos un informe, no les gusta a los gobiernos (…) Yo les dije a ellos, ustedes creen que soy la Virgen María, que voy a hacer un milagro. Si yo soy alta comisionada", indicó.

La ex mandataria resaltó que "alguna gente esperaba de mí cosas que no correspondían a mi cargo", ya que ella iba a "ver los temas de derechos humanos. No iba a ir yo con dinero a resolver problemas, nada de eso".

También tuvo palabras para el cantante Miguel Bosé. Aseguró que a pesar de saber que "él no lo ha pasado bien en el último tiempo en su vida" se sorprendió mucho con la reacción del español.

“Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque de nuevo, después me escribió disculpándose, pero… disculpándose (…), insistiendo en lo mismo. En esto que yo tenía que ir. Entonces no sé si tendrá algún vinculo personal con alguien de Venezuela que lo hacía estar tan…", explicó al medio.

Entre otros temas, respondió a las acusaciones por parte de la constructora brasileña OAS en su campaña pasada. Al respecto aseguró que no ha tenido ninguna vinculación con OAS ni con otra empresa.

Que "ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del Puente de Chacao, que la verdad fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera y no durante el mío. No me explico. No sé si acá hay otro trasfondo (…)", sentenció.