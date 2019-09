Sobredosis "masiva" en Pittsburgh deja 3 muertos y 4 hospitalizados

Tres personas fallecieron y otras cuatro fueron hospitalizadas en lo que se cree fue una sobredosis masiva, informó el domingo la policía de Pittsburgh.

Las víctimas presuntamente ingirieron narcóticos al mismo tiempo en una residencia privada en el lado sur de la ciudad, añadieron las autoridades.

Estamos preocupados sobre un “lote de drogas contaminado y potencialmente mortal en la comunidad”, señaló la Uniformada.

Cinco de las víctimas fueron halladas en un apartamento, otra en un elevador afuera del inmueble y una más en la calle. Las personas que fueron hospitalizadas están enlistadas en condición grave.

Todas las víctimas portaban unas cintas de papel anaranjadas en las muñecas. La Policía determinó que las víctimas acudieron en un principio a un evento de entretenimiento, y luego se dirigieron a la vivienda donde sufrieron la sobredosis de droga.

