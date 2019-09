Turistas británicos como rehenes: posible quiebra de empresa de viajes Thomas Cook genera caos

Más de 600 mil clientes de la empresa británica Thomas Cook se preguntaban el domingo si podrán llegar a casa mientras una de las compañías de viajes más antiguas y más grandes del mundo está al borde del colapso.

La empresa, que confirmó el viernes que está buscando 200 millones de libras (250 millones de dólares) en fondos adicionales para evitar la quiebra, está en conversaciones de último momento con accionistas y acreedores para evitar la ruina.

Esto ha provocado que hoteles, como el complejo Les Orangers en Túnez, ordenaran a sus guardias de seguridad que no dejaran salir a los turistas si no pagaban un monto extra ante el miedo de que Thomas Cook no saldara lo adeudado.

#DailyMail #bbcnews #skynews !!!PLEASE SHARE!!! Because of Thomas Cook situation, all UK tourist including myself and my partner have been held in Tunisia in the hotel Les Oranges beach hotel. Guests are being charged extortionate rates and the hotel keeping guests imprisoned!!! pic.twitter.com/XyEQEb4hFa

— Ivana (@Ivana83556697) September 21, 2019