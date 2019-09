Piñera alarga el chicle y dice que firmará acuerdo de Escazú cuando sea bueno para Chile

El Presidente Sebastián Piñera manifestó que el Gobierno trabaja para que el acuerdo de Escazú sea bueno para el país. Sin embargo tendrían observaciones y reservas.

Tras participar en la Cumbre de Acción Climática en Nueva York, el Mandatario abordó la eventual suscripción a este acuerdo. Para Piñera Escazú "tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos antes que Chile lo firme. Por ejemplo, problemas de cesión de soberanía o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandando ante cortes internacionales sin justificación", aseveró Piñera.

Asimismo, recalcó que como Presidente tiene que firmar acuerdos cuando sean buenos para el país. "Y estamos trabajando para que este acuerdo, con algunas observaciones y reservas, pueda ser un buen acuerdo para Chile", subrayó.

Críticas a Piñera por la negación a firmar Escazú

Piñera, manifestó además que todas las normas que Escazú exige a los países ya están contempladas en la legislación nacional.

Por último, puntualizó que muchos críticos del Gobierno sobre este tema no han leído de manera completa el acuerdo, por lo que sus críticas, dijo, son más bien políticas. "(…) muchos de los críticos no han leído el texto del Acuerdo de Escazú y cuando veo sus críticas me confirmo que son más críticas políticas, que críticas con fundamentos", cerró el Mandatario.