Trump lo hizo de nuevo: Quiere aserrucharle el piso a su posible competencia

El presidente Donald Trump dejó entrever el domingo que tocó el tema del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo durante una llamada telefónica con el nuevo mandatario ucraniano hace algunas semanas, en momentos en que los demócratas presionan por iniciar una investigación sobre si Trump hizo uso indebido de su cargo para intentar obtener información perjudicial de un rival político.

Trump dijo a los reporteros que su llamada telefónica del 25 de julio con su contraparte ucraniano Volodymyr Zelenskiy fue para “felicitarlo” y se centró en la corrupción en aquel país de Europa del este.

En sus declaraciones a la prensa, puso a Biden como ejemplo, aunque no hay pruebas de irregularidades por parte de Biden ni de su hijo Hunter, quien pertenecía a la junta directiva de una compañía de gas ucraniana.

“Fue principalmente sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, aporten a la corrupción existente en Ucrania”, dijo Trump al salir de la Casa Blanca en un viaje rumbo a Texas.

Biden, quien es uno de los principales aspirantes a la nominación presidencial demócrata, acusó a Trump de un ataque político sin fundamentos.

El tema ha generado un intenso debate sobre si Trump hizo mal uso de su cargo a fin de obtener una ventaja política y si su gobierno le oculta al Congreso información crucial sobre sus acciones. El incidente es parte de una denuncia por parte de un informante contra el presidente, pero el director interino de inteligencia nacional, Joseph Maguire, se ha negado a compartir detalles con los legisladores, bajo el argumento de privilegio presidencial.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien se ha rehusado a ceder ante la presión de llevar a Trump a un juicio político por las transgresiones previas del presidente, dijo el domingo que a menos de que Maguire proporcione información al Congreso, los funcionarios gubernamentales “presentarán un nuevo y grave capítulo de ilegalidad que nos llevará a una etapa completamente nueva de la investigación”.

Una fuente allegada al tema comentó a la AP que Trump presionó a Zelenskiy a investigar a Hunter Biden, quien trabajó para una compañía de gas ucraniana. La fuente pidió no ser identificada.

“Ucrania tiene muchos problemas”, sostuvo Trump en la Casa Blanca. “El nuevo presidente (de Ucrania) dijo que será capaz de eliminar la corrupción del país y yo le dije que eso sería algo muy bueno. Tuvimos una conversación increíble. Hablamos sobre muchas cosas”.