Qué hacer con la resaca del bolsillo post Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias 2019 ya son historia. Y así como se ganó descanso, diversión y algunos kilos, proporcionalmente nuestro bolsillo quedó más exiguo y sufriendo con la resaca que significó gastar en comida, fonda y viaje. Y lo peor es que la Navidad está a la vuelta de la esquina.

Ya sea si usó dinero ahorrado o plata prestada para financiar el festejo patrio los expertos llaman primero a ordenarse y hacer un análisis de la situación actual de sus finanzas para saber cómo enfrentar los gastos que se vienen.

"Así como los doctores recomiendan una vez al año realizar un chequeo médico general, ahora con la salud financiera, el consejo es el mismo. Después de los gastos de Fiestas Patrias, es importante conocer como están las finanzas, para poder ordenarse para lo que queda del año”, indica Augusto Ruiz Tagle, cofundador de la plataforma de inclusión financiera Destacame.cl.

Así, recomienda establecer una lista de gastos considerando todo lo que se debe pagar mes a mes, y post fiestas, y ordenarla según el ingreso mensual con que cuenta la casa.

Sabemos que hay fechas claves en el año, que siempre exigirán más del bolsillo, por ello los expertos recalcan que el recurrir a créditos de consumo nunca debiera ser una opción. “Si estamos pensando en financiar gastos que se repiten todos los años como septiembre, diciembre y marzo, es un error solicitar financiamiento”, afirma Sergio Tricio, gerente general de Ruvix.

El experto en finanzas personales y docente de UNegocios de la U. de Chle, recalca que una regla general del presupuesto del hogar es que los ingresos estables o habituales, deben financiar los gastos fijos. “En ese contexto, el ítem recreación donde se situarían las Fiestas Patrias o los regalos de Navidad, deben ser considerados como gastos habituales,ya que todos los años se incurre en ellos”, sostiene.

Planificación para Navidad

Una vez que se tiene claro en qué situación financiera se quedó tras el “18”, queda planificar de manera consciente lo que se viene para fin de año. Y si bien endeudarse no es malo, sí hay que saber cómo hacerlo.

“El llamado es a no tomar créditos para consumo inmediato, si no es necesario”, insiste Ruiz-Tagle, enfatizando en que “cada instrumento está pensando con una finalidad distinta y utilizarlos de forma informada es fundamental para actuar responsablemente”.

En ese sentido, se podría decir que el que se adelanta siempre gana. Así, Tricio señala que “una idea muy recomendable, con el objetivo de conseguir orden de cara a la Navidad, es comprar los regalos con anticipación”. Y claro, ud dirá con qué plata. Y es ahí donde entra la opción de un tipo de deuda que es la tarjeta de crédito, aunque siempre la recomendación es la mesura.

“Para este tipo de gastos sugeriría evitar el endeudamiento, a no ser que se pueda tener acceso a una tarjeta de crédito que permita comprar en cuotas sin interés”, explica.

Y llaman a no hacerse muchas expectativas de aprovechar las históricas bajas tasas de interés que se ven por estos días, para insistir en el consejo de no pedir plata en el banco. “Dado que los créditos de consumo suelen ser a un corto plazo, la baja en las tasas no impacta tanto para este tipo de créditos”, advierte Ruiz-Tagle.