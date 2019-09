Piñera defiende a Bachelet ante denuncia brasileña por platas para la campaña: "No tengo porque no creerle"

El presidente Sebastián Piñera aseguró en el cierre de su gira a Nueva York, que "no tiene por que no creerle" a la ex presidenta Michelle Bachelet, señalada por un empresario brasileño de haber "contribuido" con 100 millones de pesos a su campaña de reelección.

"No tengo razones para no creerle (a Bachelet). Pero por otra parte, es el tiempo de la fiscalía. La fiscal (Ximena) Chong adelanta sus investigaciones y debemos esperar a que finalicen" comentó el mandatario en declaraciones desde la Gran Manzana.

A la víspera y en el marco de la reunión de la comisión global para la adaptación, Piñera y Bachelet coincidieron, se saludaron en la sala y a la hora de tomar la palabra, el presidente chileno saludó el compromiso de la Alta Comisionada de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, con la lucha por el cambio climático "ya que afecta a los DDHH".

"Hemos tenido una intensa y fecunda participación en la Asamblea General de Naciones Unidas con temas que son de interés del mundo, pero nuestro ojos, voluntad y corazón han estado en la calidad de vida de los chilenos. Por eso los temas que hemos tratado, como la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, son temas de gran importancia para la calidad de vida de los chilenos", comentó Piñera en su balance.

“Hicimos una importante contribución y avanzamos en lograr que la COP y la APEC que tendremos en Chile permitan dar pasos significativos hacia adelante en la solución de estos graves problemas”, dijo el Presidente.