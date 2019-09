Impactantes registros: incendio en planta química francesa provoca "riesgo de contaminación del río Sena"

Una inmensa humareda negra se alzaba el jueves sobre Normandía mientras los bomberos combatían un incendio en una planta química. Las autoridades cerraron las escuelas en 11 poblaciones cercanas y pidieron a la gente que se quedara bajo techo.

No se registraron heridos, y “no hay ningún elemento que pueda hacernos creer que el humo es peligroso”, indicó en la radio RTL el ministro francés del Interior, Christophe Castaner.

Sin embargo, las autoridades tomaban medidas de precaución y analizaban la calidad del aire mientras 200 bomberos trabajaban para extinguir el incendio.

Flames fill the sky as immense mass of black smoke rises over Normandy during blaze at chemical plant in Rouen, France. https://t.co/y2NgSH7LCi pic.twitter.com/F3Co9cPjKG

— ABC News (@ABC) September 26, 2019