"Como independiente no soy Superman. Sola no se puede": diputada Marisela Santibáñez firma como nueva militante del Partido Comunista

La diputada Marisela Santibáñez, quien se encontraba como independiente tras renunciar al PRO, firmó como nueva militante del Partido Comunista.

En entrevista con El Siglo, la parlamentaria indicó que "Como independiente no soy Superman. Sola no se puede. Al buscar un domicilio político no me equivoque al partir siendo progresista y hoy la unidad más importante se da en la Unidad para el Cambio".

"No estaba equivocado mi camino, pero no estábamos preparados en ese momento. Mi domicilio hoy lo tengo sumamente claro", aseguró.

"No tengo familiares detenidos desaparecidos, no soy hija del dolor que se sufrió en dictadura y no tengo una historia familiar con ese dolor. Pero soy hija de Chile. Hoy día soy comunista y mi domicilio político será el PC. Porque soy libre, porque tengo 44 años, porque tengo a mi hija en el cielo. Porque la dignidad, la consecuencia y la historia están en los 107 años de historia del PC, hoy soy comunista", declaró Santibáñez.

La firma como militante comunista de la diputada fue celebrada en redes sociales por su par Hugo Gutiérrez.

"¡Gran alegría por ingreso de diputada Marisela Santibañez al @PCdeChile! De ahora en adelante es COMPAÑERA @mariseka", señaló.