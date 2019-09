Estudio describió el perfil de los femicidios en Chile

Un estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) mostró que 204 mujeres murieron a causa de un femicidio entre 2014 y 2018. El mayor porcentaje de víctimas (27,1%) tenía entre 25 y 24 años. Y la falta de denuncia, es otro factor importante: en el 85% de los casos no existía medida cautelar.

Karen Rojo, alcaldesa de la comuna de Antofagasta y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de Amuch dijo a Publimetro que "se deben mejorar también las comunicaciones, para que las posibles víctimas sepan donde pedir ayuda y cómo denunciar a las autoridades".

Constancia en Carabineros

El estudio también determinó que sólo el 28 por ciento de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas habían puesto una constancia en Carabineros. Esto deja otra preocupante cifra, ya que en el 85 por ciento de estos casos no había medidas cautelares. En el caso de la Región Metropolitana, la investigación determinó que las comunas de San Bernardo, Puente Alto y Santiago son las que tienen una mayor concentración de este delito.

"Hay una debilidad también en los municipios, no todos disponen de 'Casa de la Mujer"", añadió Rojo. La alcaldesa que es parte de las dos asociaciones de municipalidades existentes señaló que "el objetivo es que exista una de estas casas en cada comuna de Chile. Tenemos que frenar estas cifras con más acción".

Otros datos

En América Latina y El Caribe, son las regiones con mayor índice de violencia de género, constituyendo la primera causa de muerte en mujeres entre 15 – 49 años.

Las estimaciones cifran de 1 de cada 2 mujeres son asesinadas por sus parejas íntimas o familiares. En comparación a 1 de cada 20 hombres.

El presente estudio de AMUCH analizó 204 femicidios en el rango de años 2014 – 2018 de un máximo de 205.

En el rango de años 2014 – 2018 se cometieron 580 femicidios frustrados en las comunas del país.

El 88,3% de las femicidios frustrados ocurrieron en zonas urbanas y el 11,7% en zonas rurales.

Del total de femicidios frustrados (2014 – 2018) en un 44,8% hay registro de denuncia presentada por la víctima contra su agresor.

Del total de femicidios frustrados (2014 – 2018) en un 11,6% de las víctimas tenía a su favor medidas cautelares.

El promedio de femicidios anual es de 41 mujeres víctimas de violencia de género.

El 41,2% se concentra en las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo. A su vez, al interior del grupo el 70% ha tenido al menos un femicidio en el territorio.

La edad de las víctimas

El 31% de las mujeres víctima de femicidios tenía entre 15 a 24 años. Representando el mayor porcentaje de participación y disminuyendo conforme aumenta la edad. Alcanzando el 3% en 64 o más años.

Las grandes comunas metropolitanas tienen mayor predominancia victimas de 25 a 34 años. Mientras que el contraste con las comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo presentan mayor longevidad de la víctima alcanzando 56% en el rango de 35 a 54 años.

El 65% de los victimarios tenía una relación con la victima de: conviviente (26%), esposo (25%) y ex pareja (14%) en menor medida se presenta pareja, ex conviviente, ex esposo, ex pololo(a), amante, pololo, conocido y cliente.

Las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo presentan una relación entre víctima y victimario de conviviente en el 36,9% de los casos; mientras que en las comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio el mayor porcentaje corres- ponde a esposo con el 44% de representatividad.

El 82,4% de los femicidios se produjo en el espacio privado y el 17,6% en el público.

En el 72% de los casos no existía constancia en Carabineros de Chile.

En el 85% de los casos no existía medida cautelares, mientras que el 14% sí las tenía. El 1% estaba en proceso.

En relación a la edad de los victimarios da cuenta de una dinámica centrípeta. El 71,5% se concentra en el rango de edad de 25 a 54 años. En este contexto, la mayor representatividad es del segmento de 25 a 34 años con el 27,1%; seguido por 35 a 44 años con el 21,7% y nalmente de 45 a 54 años 22,7%.