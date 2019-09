Millones de personas vuelven a salir a las calles inspirados por Greta: el mapa que muestra las movilizaciones por el cambio climático alrededor del mundo

La semana por el cambio climático se ha tomado la agenda internacional. El viernes pasado millones de personas salieron a las calles en todo el mundo y esta jornada promete ser igual de masiva.

Motivados por la joven activista medioambiental Greta Thunberg, que anunció que se manifestará desde Montreal (Canadá), millones de personas han tomado la lucha y han salido a protestar.

Para incentivar las manifestaciones, la organización Friday for Future ha decidido poner en línea un mapa interactivo con las manifestaciones que se están realizando en cada ciudad del mundo.

Las protestas del viernes iniciaron en Nueva Zelanda, donde jóvenes marcharon hacia el parlamento en Wellington en una de las concentraciones más grandes jamás realizadas en ese país. Los organizadores tuvieron que modificar sus planes de seguridad al ver que la protesta crecía más de lo previsto, mientras otras miles de personas marcharon en Auckland y en otras partes del país.

En la otra punta del planeta, una marcha multitudinaria recorrió las calles de la capital de Roma, donde los asistentes mostraron carteles con lemas como “Cambien el sistema, no el clima” o la palabra “Futuro”.

Hubo marchas en unas 180 localidades de Italia, incluyendo una en Milán en que alguien alzó un cartel con el lema “¡Cómo se atreven!”, usado por Thunberg, de apenas 16 años. El Ministerio de Educación italiano aseguró que los estudiantes que participaron en las marchas el viernes no serán penalizados.

Escolares en New Delhi y Dharmsala, India, expresaron el miedo al impacto del calentamiento global. El sudeste asiático tiene una gran dependencia del agua que procede de los glaciares del Himalaya, que están amenazados por el cambio climático.

The mood was electrifying at the New Delhi #ClimateStrike today. Listen to the chants 🔊#FridaysForFuture pic.twitter.com/Xw6v5e0Dmj

— 350 South Asia (@350SouthAsia) September 27, 2019