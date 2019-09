La keniata Ruth Chepngetich se queda con el primer maratón nocturno en el Mundial de Atletismo en Doha

Este viernes se dio inicio al Mundial de Atletismo, que por primera vez se disputa en Medio Oriente, en medio de las dudas si los deportistas serán capaces de aguantar las altas temperaturas, las cuales durante el maratón femenino llegaron a los 33º, con un 73% de humedad.

Y al parecer en la primera jornada el "infierno catarí" ya cobró sus primeras víctimas durante la final de la competencia, la que comenzó durante la noche en Doha para "evitar el calor" y coronó a la keniata Ruth Chepngetich como nueva campeona del mundo con un tiempo de 2:32:43.

Chepngetich tuvo un gran ataque a los 35 de 42 km de competencia, cuando se escapó del cuarteto que lideraba la carrera para quedar en el primer lugar de manera solitaria. En el segundo lugar llegó la ahora ex campeona del mundo Rose Chelimo de Bahrein (2h33:46), mientras que la namibia Helalia Johannes se quedó con el bronce.

La carrera, que terminó a eso de las 2 de la madrugada en Catar, tuvo el retiro de 29 de las 68 participantes (un 42%), un numero bastante mayor que en Londres 2017, cuando solo 14 de 92 competidoras no pudieron completar la prueba (15%).

Eso sí, el resto de las competencias se desarrollarán al interior del Estadio Khalifa, el cual cuenta con un moderno sistema de refrigeración que mantiene las temperaturas entre los 24º y 26º, a excepción de las 3 marchas y el maratón masculino, cuando nuevamente el calor de la bahía de Doha se hará sentir en plenitud.

Our first #Doha2019 champion! Ruth Chepngetich clocked an impressive 2:32:43 in the Women's Marathon Final on the Doha Corniche tonight to take GOLD for Kenya 🇰🇪 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/PkPOlG3Y4T

