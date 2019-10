Congreso peruano juramenta a la economista Mercedes Aráoz como nueva presidenta

La congresista Mercedes Aráoz fue juramentada como "presidenta" del Perú, la noche de este turbulento lunes, jornada en la que el presidente en funciones Martín Vizcarra había disuelto el parlamento y llamado a elecciones adelantadas.

“Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Lo más fácil hubiera sido renunciar y negarme a asumir el compromiso que acepté en el 2016. Soy una mujer de principios y no me corro de mis responsabilidades”, expresó Aráoz de 58 años, economista de profesión.

"Queremos llegar a un bicentenario con las sólidas bases republicanas, y eso solo se logra con la separación de poderes y la certeza de poder trabajar juntos. El éxito del Ejecutivo es el éxito del Legislativo y es el éxito del Perú si trabajamos juntos”, aseguró la presidenta en su discurso.

Mientras esto sucedía, en las afueras del congreso se producían manifestaciones por parte de personas que respaldan al mandatario Vizcarra.

Perú se suma a Venezuela como los dos países de Latinoamérica, con dos presidentes.