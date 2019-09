Gente con mucho tiempo: alguien convirtió el discurso de Greta Thunberg en una canción de Death Metal

En un tiempo récord Greta Thunberg se ha convertido en una de las figuras más importantes para la comunidad que combate al cambio climático y sus consecuencias en nuestro medio ambiente.

El legado de la joven es ya patente a estas alturas, pero su activismo no ha cesado. Ella se encuentra de gira actualmente entre Estados Unidos y Canadá. En donde cada intervención pública que ha tenido se ha convertido en noticia.

El famoso discurso que pronunció ante los líderes del mundo en la ONU, ese con la ya icónica frase "How Dare You" (Cómo se atreven), ha sido convertido en una canción de Death Metal.

Todo se lo debemos al canal de YouTube de John Mollusk, quien toma como base un extracto de audio de la voz de Greta Thunberg y la distorsiona para convertirla en música ruda.

Luego Mollusk contribuye con su propia voz, arreglos pesados y una letra en sueco que da forma a esta canción que parece sacada directamente de un episodio de Aggretsuko.

“Me he ido de esta cosa climática… ¡¡¡Desde ahora solo haré death metal!!!”, tuiteo Greta en respuesta al video.

I have moved on from this climate thing… From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019